Нове доповнення до космічної гранд-стратегії Stellaris від Paradox Interactive, Stellaris: The Machine Age, використовує ШІ-генерацію голосів персонажів. Але розробники гри вважають, що це етично. Про це пише PC Gamer.

Тема нового доповнення до Stellaris, яка вийшла ще у 2016 році, галактичні ШІ-цивілізації. Stellaris: The Machine Age містить нові особливості цивілізацій машин, нові кризи, персонажів, кораблі, споруди тощо. Все об’єднано тематикою технологічної сингулярності та справжніх ШІ.

Наприкінці сторінки доповнення є примітка, яку Steam рекомендує додавати у разі наявності у грі ШІ-контенту: “Ми використовуємо генеративні технології ШІ під час створення деяких ресурсів. Зазвичай це включає розробку ідей для змісту та візуальний довідковий матеріал. Ці елементи є другорядною складовою загального процесу розробки . ШІ використовувався для створення голосів для ШІ-антагоніста та радника гравця.”

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Використання ШІ сподобалось не усім гравцям, а ось розробники вважають, що це доречно.

Керівник розробки Стівен “Eladrin” Мурей прокоментував це так: “Інструменти ШІ-генерації голосу, які ми використовуємо в Stellaris, гарантують, що актори озвучення, які брали участь у створені моделі для навчання ШІ, отримають гонорари за кожну створену нами лінію. Етичне використання технології штучного інтелекту є дуже важливим для нас, ми досить добре дослідили антиутопічну наукову фантастику і не хочемо опинитися у ній самі».

Мурей обіцяє, що за кілька тижнів розробники опублікують більше інформації про використання ШІ при створенні доповнення. Але він каже що студія “не використовували ШІ для створення концепт-артів для The Machine Age, тому що має в штаті кілька чудових концептуальних художників”. ШІ-зображення використовувалися лише для дослідницьких цілей при вивченні настрою, створені story-board тощо. Розробник додає, що Paradox має “суворі правила” щодо “етичного та законного використання інструментів ШІ”, яких дотримується.

Насправді дуже показове, що ШІ-інструменти використовувалися при створенні доповнення присвяченого ШІ. Тобто якщо не тут, то де?

Доповнення Stellaris: The Machine Age вийшло 7 травня 2024 р. Це вже 9 велике геймплейне DLC до гри за 8 років, крім того, до Stellaris виходили численні косметичні та сюжетні доповнення.