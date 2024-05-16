Розробка безплатної PvEvP action/RPG Tom Clancy’s The Division Heartland у всесвіті The Division припинена. Про це пише IGN.

Ubisoft сповістила про скасування гри під час оприлюднення звіті про прибутки, у якому компанія заявила, що “перерозподілила ресурси для більших можливостей, таких як XDefiant та Rainbow Six”. Цей крок є частиною більшого, тривалого процесу реструктуризації Ubisoft.

“Після ретельного розгляду ми прийняли важке рішення припинити розробку Tom Clancy’s The Division Heartland, яке набуває чинності негайно. Зараз нашим пріоритетом є підтримка талановитих членів команди студії Red Storm Entertainment, які переходитимуть на нові проєкти нашої компанії, зокрема XDefiant та Rainbow Six.” – йдеться у заяві про скасування гри.

Tom Clancy’s The Division Heartland була анонсована у квітні 2022 року, під час Division Day. The Division Heartland мала розповсюджуватиметься за схемою free-to-play, крім того, події цього спінофу, на відміну від ігор основної серії, мали відбуватися у сільській місцевості.

Закрите бета-тестування The Division Heartland відбувалося у червні-липні 2023 року, а у листопаді 2023 року гра навіть отримала віковий рейтинг у Тайвані, тож усі вже очікували на відкрите бета-тестування, або м’який запуск гри. Цього не сталося.

Тобто закриття Tom Clancy’s The Division Heartland – це закриття гри вже на фінальній стадії розробки, майже перед релізом, що відбувається не так вже часто, і означає, що купа грошей, ресурсів та часу були просто викинуті у смітник. Це прикро, The Division Heartland виглядала цікаво.