Samsung без жодних анонсів представила новий смартфон Galaxy M15 на ринках Іраку та в деяких регіонах Леванту. Про це повідомляє GSMArena.

Смартфон отримає 6,5 дюймовий OLED дисплей з частотою оновлення 90 ГЦ та роздільною здатністю FHD+.

Samsung представила Galaxy M15 на деяких ринках

Усередині Galaxy M15 має процесор MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 128 ГБ із можливістю розширення за допомогою карти пам’яті.

Працюватиме смартфон від акумулятора на 6000 мА•год із підтримкою зарядки на 25 Вт.

Samsung представила Galaxy M15 на деяких ринках

Ззаду M15 має 3 камери: ультрашироку на 5 МП, широку на 50 МП та макро камеру на 2 МП. Фронтальна камера така ж, як в M14 – на 13 МП.

Поки що доступність смартфона на інших ринках та його ціна не повідомляється.