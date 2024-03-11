Samsung без жодних анонсів представила новий смартфон Galaxy M15 на ринках Іраку та в деяких регіонах Леванту. Про це повідомляє GSMArena.

Смартфон отримає 6,5 дюймовий OLED дисплей з частотою оновлення 90 ГЦ та роздільною здатністю FHD+.

Усередині Galaxy M15 має процесор MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 128 ГБ із можливістю розширення за допомогою карти пам’яті.

Працюватиме смартфон від акумулятора на 6000 мА•год із підтримкою зарядки на 25 Вт.

Ззаду M15 має 3 камери: ультрашироку на 5 МП, широку на 50 МП та макро камеру на 2 МП. Фронтальна камера така ж, як в M14 – на 13 МП.

Поки що доступність смартфона на інших ринках та його ціна не повідомляється.