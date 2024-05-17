Відомий аналітик Мін-Чі Куо поділився звітом, у якому розповів про новий акумулятор для майбутнього iPhone 16 Pro Max. За його даними, наступний флагман Apple отримає акумулятор із вищою щільністю енергії.

Вища щільність енергії, яка вимірюється у Вт•год/кг, дозволить додати у смартфон акумулятор такого ж розміру, що й на попередніх моделях, але з більшою місткістю, або поставити акумулятор з такою ж місткістю, який буде меншим у розмірах.

Збільшена щільність енергії також означатиме вищу температуру акумулятор, через що компанія вперше почне використовувати нержавіючу сталь для упаковки акумулятора як теплове рішення.

Попри те, що алюміній краще відводить тепло, нержавіюча сталь є міцнішою та менш сприятливою до корозії тому окрім розсіювання тепла, упаковка забезпечить кращий захист для акумулятора.

Крім того, таке рішення допоможе простіше діставати акумулятор зі смартфона, що буде корисним у Європейському Союзі, де запровадили правила, які посилюють право покупців на ремонт пристроїв.

Якщо масове виробництво подібного акумулятора піде за планом і компанії отримає хороші відгуки його застосування в iPhone 16 Pro Max, такий дизайн можуть почати використовувати для усіх нових моделей iPhone починаючи з другої половини 2025 року.