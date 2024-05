Тестувальники виявили ще одне корисне нововведення в бета-версії Android 15. Google переробила сторінку пам’яті смартфона та зробила її більш зрозумілою, повідомляє TechRadar.

В Android 14 системне сховище відображається як окрема категорія над відділами “Програми”, “Зображення”, “Аудіо” та іншими. Натиснувши цю опцію, користувач побачить, що “Система [сховище] включає файли, які використовуються для запуску Android версії 14”, що є досить некорисним повідомленням, оскільки воно не розкриває частку системних файлів, які використовують сховище з інших причин.

Однак остання бета-версія Android 15 виправляє цей недолік, перетворюючи системне сховище на заголовок і розділяючи його вміст на дві категорії: Android (тобто основні файли ОС) і тимчасові системні файли.

Тепер користувач зможе чітко відокремити ядро ОС смартфона.

Цю невелику, але важливу зміну вперше помітив дописувач Android Authority Мішаал Рахман (Mishaal Rahman), який поділився зображенням нової структури пам’яті Android на X:

Under Settings > Storage in Android 15 Beta 2, there's no longer a "System" option. Instead, there's a "System" header that splits into the "OS" and "temporary system files". This may somewhat reduce confusion with how much space system files takes up. Unrecognized files will… pic.twitter.com/gVnEg3tXqI

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 15, 2024