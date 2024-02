Традиційно в останні дні місяця Sony оголошує роздачу ігор у сервісі PS Plus на наступний місяць. Так, у березні всі передплатники всіх тарифів, включно з базовим PS Plus Essential, зможуть додати до своєї бібліотеки наступні тайтли:



EA Sports F1 23 (PS4, PS5) — остання поки що частина ліцензійного автосимулятору гонок класу “Формула-1”, що вийшла минулого року.



Sifu (PS4, PS5) — гра у жанрі beat-em up, що створювалась під впливом класичних гонконгівських бойовиків, зокрема про легендарного монаха Шаолінь Bak Mei. Унікальною особливістю гри є поступове старіння головного героя, що призводить до змін у його характеристиках.



Hello Neighbor 2 (PS4, PS5) — друга частина незвичного стелс-горору, в якому гравцеві доводиться розкопувати страшні секрети сусідів.



Destiny 2: Witch Queen (PS4, PS5) — передостаннє доповнення багатокористувацького шутера Destiny 2, що вийшло у 2022 р. і має набагато кращі оцінки, ніж останнє, Lightfall. Для запуску Witch Queen потрібна базова гра, яка доступна у PS Store безплатно.



Додатково у березні Sony роздаватиме The Finals S.O Sleek Bundle — набір “косметики” (костюми персонажів та скіни для зброї) для гри The Finals.

Роздача стартує 5 березня, а поки діє попередня пропозиція: поки що у всіх бажаючих залишається час забрати в PS Plus ігри лютого. Нагадаємо, це Foamstars, Rollerdrome та Steelrising.