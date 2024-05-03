Видання MSPowerUser поділилося технічними характеристиками наступного флагмана Sony Xperia 1 VI. Водночас Android Headlines показало рендери майбутнього смартфона. Очікується, що 1 VI вийде 17 травня.

Основна увага у смартфонах Sony завжди на камері. Ззаду Xperia 1 VI буде оснащена трьома лінзами – ультраширокою 16 міліметровою, ширококутною 24 мм із 2X оптичним зумом та телефото 85-170 мм із 7X оптичним зумом.

24 міліметрова лінза буде оснащена багатокомпонентним сенсором CMOS Exmor T. Стверджується, що фото, які будуть зроблені на цю лінзу, зможуть позмагатися з фото, які роблять з використанням повноцінних камер.

Крім того, Sony позбавиться різноманіття програм для фото та відеозйомки, як-от Photography Pro, Videography Pro та Cinema Pro і зробить одну єдину програму, яка надихатиметься камерами Alpha.

У Xperia 1 VI також представлена ​​технологія оцінки пози людини з лінійки Alpha від Sony, яка дозволяє точно фокусуватися на об’єктах, навіть якщо вони дивляться вбік або мають закриті обличчя.

Оновлений OLED-дисплей смартфона буде у півтора разу яскравіший за Xperia 1 V. Дисплей матиме співвідношення сторін 19,5:9 і змінну частоту оновлення екрана від 1 Гц до 120 Гц. Всередині смартфон буде оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятором ємністю 5000 мА•год.

Смартфон також отримає новий аудіочип і вдосконалення схеми. 1 VI матиме підтримку Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate та навіть 3.5 мм роз’єм.