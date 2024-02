Починається новий місяць — а це значить, Sony традиційно оголошує роздачу ігор у сервісі PS Plus. Так, у лютому всі передплатники всіх тарифів, включно з базовим PS Plus Essential, зможуть додати до своєї бібліотеки наступні тайтли:



Foamstars (PS4, PS5) — гра є ексклюзивом PlayStation і потрапляє у роздачу PS Plus у день релізу. Foamstars — це кооперативний шутер 4v4, в якому можна змінювати вигляд арени за допомогою піни: створювати швидкісні маршрути, захищатися від атак тощо.



Rollerdrome (PS4, PS5) — шутер від третьої особи зі стильною графікою, в якому гравець керує спортсменом у смертоносній дисципліні Rollerdrome, де треба виконувати трюки на роликах, одночасно відстрілюючи ворогів.



Steelrising (PS5) — action/RPG від розробника GreedFall, The Technomancer і Mars: War Logs, події якої відбуваються в “альтернативному” Парижі — тут Французька революція була придушена… армією роботів.



Додатково у лютому Sony роздаватиме Fall Guys Icons Pack — ексклюзивний для передплатників PS Plus набір костюмів та інших предметів для гри Fall Guys.

Роздача стартує 6 лютого, а поки діє попередня пропозиція: поки що у всіх бажаючих залишається час забрати в PS Plus ігри січня. Нагадаємо, це A Plague Tale: Requiem, Evil West та Nobody Saves the World.