Farming Simulator 22 продалась накладом 6 мільйонів копій

GIANTS Software поділились чудовими новинами, гра Farming Simulator продалась накладом у 6 мільйонів копій з релізу у листопаді 2021.

«Бачити мільйони віртуальних фермерів, активних на наших полях, є відрадним підтвердженням нашої незмінної пристрасті, постійної відданості серії та стратегії самостійного видання. Наша унікальна спільнота відображає те саме рівень пристрасті та відданості, що зростає з кожним днем», — прокоментував Борис Штефан, керівник видавничого відділу GIANTS Software.

Крім того, студія поділилась й іншою статистикою. GIANTS Software повідомляє про рекордно високий рівень активності з понад 100 000 виділених серверів, які працюють онлайн одночасно.

Farming Simulator 22 також перевершив свого попередника за кількістю доступних модифікацій: на офіційному ModHub доступно понад 5600 модифікацій. Моди перевіряються внутрішньою командою розробників та доступні безпосередньо з гри.

З виходу Farming Simulator 22, гравці завантажували моди понад 1,4 мільярда разів, це приблизно половина з завантажень за весь час існування серії, яка вперше побачила світ у 2008 році.