Lionsgate представила офіційний трейлер нового фільму Ґая Річі. Він називається «Міністерство неджентльменської війни» / The Ministry Of Ungentlemanly Warfare та вийде в прокат 19 квітня.

«Це екшн-комедія, що розповідає історію першої в історії організації спеціального призначення, сформованої під час Другої світової війни прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем та невеликою групою військових чиновників, серед яких був і письменник Ян Флемінг», – йдеться в описі.

Стрічка розповідає про підрозділ, який використовує нестандартні та зовсім «неджентльменські» методи ведення бою.

До акторського складу фільму увійшли: Генрі Кавілл («Відьмак»), Ейса Гонсалес («Форсаж: Гоббс та Шоу»), Алан Рітчсон («Річер») та інші.