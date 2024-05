Стримінговий сервіс Prime Video представив офіційний тизер-трейлер другого сезону серіалу “Володар перснів: Персні влади” / The Lord of The Rings: The Rings of Power. Його прем’єра планується вже 29 серпня.

“…без армії та союзників, Темний Володар тепер повинен покладатися на власну хитрість, щоб відновити свої сили та наглядати за створенням Перснів Всевладдя, які дозволять йому зв’язати всі народи Середзем’я своєю зловісною волею”, – йдеться в описі.

Другий сезон серіалу занурює персонажів у наростаючу хвилю темряви, змушуючи їх знайти свої місце у світі, який все частіше опиняється на межі катастрофи.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна вийшов восени 2022 року. Він складався з восьми епізодів.