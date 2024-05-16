На HBO Max заявився офіційний тизер майбутнього серіалу “Дюна: Пророцтво” / Dune: Prophecy. Прем’єра проєкту планується цієї осені, хоча точно дата поки не називається.

“За 10 000 років до народження Пола Атріда, до того, як всесвіт дізнався про них як про Бене Ґессерит”, – йдеться в описі до нового серіалу.

Як відомо, цей проєкт буде спін-оффом фільму “Дюна” / Dune. Події в ньому зосередяться на походженні ордена Бене Ґессерит, учасниці якого проходять спеціальну підготовку для набуття надлюдських здібностей та сили.