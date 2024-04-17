Тест-драйв Hyundai Sonata 2024: очікування та реальність

Ну привіт, седан Hyundai Sonata; нарешті зустрілись! Я вже двічі писав про оновлений седан Hyundai Sonata, але лише тепер прийшов час розставляти всі крапки над «і»: нарешті тест-драйв та особисте знайомство. Отже, що запропонує цей автомобіль? Зараз все розповім!

Дизайн: знову «в яблучко»?

Мені дизайн новий автомобіль Hyundai відверто подобається: сміливо та яскраво – але завжди оригінально. Причому між різними моделями Hyundai мало спільних рис; але коли дивишся на загальну картину, то одразу зрозуміла приналежність до певного бренду та сучасного автомобільного світу. Лише згадайте Hyundai Ioniq 6 й порівняйте з моделлю Hyundai Sonata – наче все різне, й водночас так схоже: аеродинамічний стрімкий силует, невеличкі фари, суцільний ліхтар, багато глянцевого декору, матова фарба…

Отже, оновлений седан Hyundai Sonata покоління DN8 теж не є виключенням з дизайн-правил. Хижий «ніс» нагадує акулу, фари інтегровано в бокові розширення бампера, все це підкреслено верхньою LED-смужкою. Остання світиться в темряві на всю ширину автомобіля, а її краї також використовуються як вказівники поворотів. Задня частина теж вийшла оригінальною: широкий яскраво-червоний Н-подібний ліхтар, невеликі LED-секції вказівників повороті та заднього ходу розставлені в шаховому порядку, чорно-глянцева накладка та бампер з імітацією дифузора. Й все це довершується плавними лініями бокових поверхонь та матовою фарбою. Просто чудово!

Хоча й не обійшлось без зауважень щодо практичності. Наприклад, глянцеві пороги ризикують бути швидко обдертими взуттям під час посадки, а матова фарба затримує на собі навіть найменші дрібнички пилу, які зазвичай здуваються повітрям зі звичайного гладкого лакофарбового покриття. Проте давайте будемо вважати це платою за дизайн та загальний образ, який вже точно не назвеш нудним або малопомітним.

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Седан Hyundai Sonata не боїться експериментів з дизайном: під час оновлення автомобіль покоління DN8 радикально змінив передню та задню частину – тепер тут більше прямих ліній та гострих кутів у порівнянні з плавними обводами першого втілення Hyundai Sonata DN8 (останні світлини в галереї). Автомобіль Hyundai Sonata восьмого покоління вийшов 2019 року, а взагалі історія моделі Hyundai Sonata починається ще в середині 1980-х років – скоро буде 40-річний ювілей! Під час свого оновлення автомобіль став дещо більшим, він додав у довжину 10 мм; отже: тепер довжина – 4,91 метра; ширина – 1,86 метра; висота – 1,445 метра; колісна база – 2,84 метра. Стандартний кліренс дорівнює 135 мм, але з пакетом погані дороги він збільшується до 155 мм. Під час оновлення не лише змінилась зовнішність та додалась довжина, але й повністю оновився салон…

Замість плавних ліній та обводів передньої панелі тепер седан Hyundai Sonata пропонує панель з акцентом на прямі горизонтальні лінії та пару 12,3-дюймових дисплеїв. Якщо дисплей панелі приладів вже загалом відомий (наприклад, по автомобілю Hyundai Tucson), то центральний тач-скрін пропонує не лише збільшений розмір, але й оновлене оформлення: кілька вікон на стартовій сторінці, меню у вигляді квадратів-плиток, зрозумілі графічні схеми-підказки.

Окремо відзначу широкі можливості кастомізації, що є однією з характерних особливостей автомобілів Hyundai зараз: можна налаштувати розділи меню, функції кнопок «швидкого доступу», автоматичне спрацювання підігріву/вентиляції сидінь відповідно до «клімату». До речі, керування клімат-контролем здійснюється через нову панель приладів: вибирати температуру звичними поворотними кільцями – це зручно; а ось щось вмикати/вимикати сенсорними перемикачами – не дуже. Нижче під блоком «клімату» розташована ніша з безпровідною зарядкою та кілька портів. А якщо продовжити поглядом далі, то побачимо традиційний важіль «автомату», кілька кнопок за ним та пару підсклянників.

Особливість автомобіля Hyundai Sonata у максимальній комплектації Тор – не лише великі дисплеї та декор «світле дерево», але й пасажирське сидіння Relaxation Seat: воно може розкладатись до стану «напівлежачи» (кут розкладання сягає 105 градусів), причому підлокітники виконані доволі вдало як для звичайної посадки, так й для такого напівлежачого положення. Навіть якщо автомобіль буде використовуватись з водієм, саме ось це сидіння буде головним; а не місця позаду. Не подумайте погано: там вдосталь місця для ніг, присутні дефлектори вентиляції та підлокітник, в максимальних комплектаціях можна отримати підігрів та шторки від сонця. Проте для автомобіля такого класу – вже не завадило б додати окремий «клімат» позаду. А з погляду практичності – не завадило б додати різноманітні ніші, гачки, полички у цьому велетенському 480-літровому трюмі-багажнику.

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Гарний, приємний, сучасний дизайн салону підкріплено світлими матеріалами оздоблення – виглядає дуже легко та з великою кількістю «повітря»; але м’які панелі покриття використані лише у мінімально-необхідних зонах салону. Позаду багато місця та зручна посадка; але для автомобіля такого класу вже очікуваний ще й задній «клімат». Та й великий багажник хочеться більш ретельно опрацювати: треба додати гачки та полички, приховати відкритий метал. Проте тут відзначу й приємні бонуси – електропривод кришки та повно-розмірне запасне колесо.

Техніка: лише атмо-двигун та «автомат», але є потенціал для більшого

Дозволю собі згадати матеріал матеріал-презентацію Hyundai Sonata та відзначу лише головне: несучий кузов, повністю незалежні підвіски, відмова від 1,6-літрового «турбо» на користь 2,5-літрового «атмо», наявність потужного турбодвигуна та спорт-версії N Line, пропозиція гібрида та переднього або повного приводу. Проте все це опис «загалом», а треба звертати увагу на те, що пропонується для конкретного ринку. Так ось: для України пропонується лише один варіант за технікою: атмосферний 2,5-літровий 4-циліндровий двигун Theta III 2.5 GDI серії Smartstream-G, класичний гідромеханічний «автомат», передній привод.

Двигун має позначення G4KN й від майже аналогічного попередника G4KM (який використовувався на Hyundai Sonata DN8 до оновлення) найголовніше, що його відрізняє – так це система GDI: тобто, безпосереднє впорскування палива в циліндри. Така технологія дала можливість підняти потужність (було 180 к.с. – стало 194 к.с.) та дещо зменшити споживання палива. Крім того, якщо до оновлення раніше на автомобіль Hyundai Sonata DN8 у парі з атмосферним 2,5-літровим двигуном встановлювали 6-ступеневий «автомат», то тепер використано 8-ступеневий «автомат». Якщо коротко – то ось і все, що можна зараз сказати про техніку автомобіля Hyundai Sonata в Україні. Але ж можна продовжити очікуваннями та мріями на майбутнє: наприклад, появою в Україну гібридних версій Hyundai Sonata, побудованих на основі 2-літрового бензинового двигуна та електромотору. Гібрид запропонує символічне лише підвищення потужності (195 к.с.), проте має бути дуже економним.

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У випадку Hyundai Sonata все виконано на «класикою жанру»: несучий кузов, незалежна підвіска МакФерсон попереду, незалежна багатоважільна підвіска позаду, атмосферний 2,5-літровий двигун та 8-ступеневий «автомат». Новий двигун демонструє не захмарні, але цілком гідні показники: потужність – 194 к.с. на 6100 об/хв.; крутний момент – 245 Нм на 4000 об/хв. Але наразі на офіційному українському сайті та у наданій інформації відсутні точні характеристики динаміки та максимальної швидкості для автомобіля Hyundai Sonata 2.5 GDI 8AT; проте наведені показники споживання пального на 100 км: міський цикл – 8,8 літра; заміський цикл – 6,4 літра. Цікаво порівняти з показниками автомобіля Hyundai Sonata до оновлення, що пропонувався з двигуном 2.5 MPI 6AT: наприклад, по місту споживання пального було заявлено 11,4 літра; а ще для такої версії було заявлено прискорення до «сотні» за 9,2 секунди та 210 км/год максимальної швидкості. А що покаже оновлений автомобіль з більш потужним двигуном?

За кермом: коли характер відповідає дизайну

Ось ще одне моє очікування – максимальний комфорт та м’якість підвіски. Але ж «ні»: седан Hyundai Sonata несподівано для мене виявився геть не «м’яким желе». Навпаки – його підвіска доволі зібрана та підтягнута, хоча й не переходить дозволені межі розуміння нормального комфорту. Автомобіль не «розчиняє» ями та нерівності (ще б пак, з такими 18-ми колесами…), але також й не пропускає болючі удари або зайву тряску в салон.

Плюс така підвіска у поєднанні з нормальною легковою висотою кузова та широкою колією коліс означає невеликі крени в поворотах. Якщо все це поєднати з середньою гостротою керма (близько 2,6 оберти від упору до упору), то виходить нехай не спортивний, але доволі приємний в керування автомобіль. Для кращого розуміння: на шкалі між максимально комфортно-релаксуючим характером Toyota Camry та максимально запальним характером Mazda6, новий седан Hyundai Sonata намагається балансувати десь посередині.

Ще одним прикладом такого підходу може бути двигун. На низьких та частково середніх обертах (діапазон 1,5-2-3-4 тисячі) він не вражає тягою та не дає надзвичайної динаміки, проте поводиться тихо та плавно. Натомість після 4-4,5 тисяч обертів двигун наче «прокидається», у нього з’являється друге дихання – й під гучний гул він починає куди більш жваво прискорювати автомобіль. Й так далі аж до 6+ тисяч обертів, які можна досягнути з педаллю акселератора затиснутою «в підлогу» в перегонах за найкращими цифрами секундоміра.

Саме в таких режимах найкраще працює «автомат», перемикаючись дуже швидко. Адже під час початку руху інколи можна помітити перемикання на нижчих передачах (1-2 або 2-3), а під час прискорень в «пів-педалі» інколи коробка знижується на кілька передач вниз – й цього виявляється забагато, буквально через секунду «автомат» вже перемикається на одну передачу вище. Загалом складається враження, що саме 8-ступеневий «автомат» диктує стиль керування автомобілем: або рухаємось максимально плавно-неспішно-обережно, або їдемо «на всі гроші» та на максимальну динаміку.

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Двигун наче й не вражає, але точно відпрацьовує кожну обіцяну кінську силу та Ньютон-метр; а ось від «автомат» хочеться отримати більше плавності та прогнозованості в роботі, причому саме в середньому темпі руху – адже за умови неквапливого або спортивного стилю керування все виходить непогано. До речі, спорт-режим не лише впливає на характер поведінки двигуна/коробки, але й робить кермо важчим – як на мене, аж занадто. Дякувати, є можливість створення власного їздового режиму з окремими налаштуваннями елементів. Ще кілька власних спостережень: прискорення до «сотні» вкладається у 9-9,1 секунди, споживання палива по місту становило близько 10,5 літрів на 100 км; мінімум можна отримати менш як 10 літрів (пусті дороги та спокійний стиль керування), максимум сягав близько 12 літрів (затори та/або динамічний стиль керування).

Якщо згадати Hyundai Sonata до оновлення з двигуном 2.5 MPI та 6-ступеневий «автоматом», то виходить, що нова пара двигун/коробка лише трошки виграли в динаміці, проте суттєво покращили показники економічності. До речі, на трасовій «сотні» автомобіль взагалі демонструє чудовий результат – близько 5 л на 100 шляху – завдяки високим передачам та низьким обертам двигуна. На трасі можна їхати й швидше, але не сильно: запасу потужності не дуже багато, та й аеродинамічні шуми помітно проступають. До речі, під час руху навіть на міських швидкостях, буває проступає гул шин в салон; а під час напруженого прискорення – ще й звук двигуна. Зізнаюсь: я очікував від Hyundai Sonata кращої звукоізоляції. Ну й повторюсь, що також я очікував більшої м’якості підвіски; але «прокатавшись» за кілька днів та звикнувши до автомобіля, маю визнати: баланс достатнього комфорту та відчуття стабільності тут вибраний вдало – приємне керування, без болючих ударів та поштовхів, але й без зайвих розхитувань та «плавання» кузова.

Вартість: скільки коштує Hyundai Sonata та хто конкуренти

Також зроблю посилання на минулий матеріал про версії автомобіля та відзначу лише головне. Отже: наразі автомобіль у нас пропонується лише з вищезгаданим 2,5-літровим бензиновим двигуном та 8-ступеневим «автоматом», проте можна вибрати з чотирьох комплектацій.

Стартовим варіантом виступає Hyundai Sonata Comfort за 1,24 млн грн (близько $31 тис.) та з переліком обладнання у стилі «необхідний мінімум для комфортного життя»: подушки безпеки, «клімат» та підігрів сидінь, камера заднього огляду, центральний 12,3-дюймовий дисплей, легкосплавні 16-дюймові колісні диски тощо.

Наступним кроком є версія Hyundai Sonata Style за 1,37 млн грн (близько $34,5 тис.), де в перелік оснащення додано більше опцій не стільки стилю, скільки комфорту: комбіноване оздоблення салону, підігрів керма, бездротова зарядка, легкосплавні 17-дюймові колісні диски.

Ще на крок вище розташовано Hyundai Sonata Premium за 1,5 млн грн (близько $37,7 тис.), що вирізняється наявністю адаптивного «круїзу», контролем рядності, системою запобігання зіткнень, повністю шкіряним салоном, вентиляцією передніх сидінь, підігрівом задніх сидінь, повністю цифровою 12,3-дюймовою панеллю приладів тощо.

Нарешті, максимальний варіант – це Hyundai Sonata Top за 1,62 млн грн (майже $41 тис.), де додатково присутні системи кругового огляду та відеомоніторингу, асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом, аудіо BOSE, розкладне сидіння переднього пасажира, шторки на задніх вікнах, легкосплавні 18-дюймові колісні диски та інше.

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Ось автомобіль Hyundai Sonata у майже максимальній комплектації Premium: вже додано пакет систем безпеки та повністю цифрову панель приладів, шкіряний салон може похизуватись підігрівом сидінь попереду та позаду, а менші 17-дюймові колісні диски та більш високопрофільна гума обіцяють додатковий комфорт. Отже, автомобіль Hyundai Sonata Premium за 1,5 млн грн – це той випадок, коли «купуєш автомобіль для себе особисто і більшого вже не треба».

Нарешті, пара слів про конкурентів – яких теж лише пара. По-перше, звісно конкурентом виступає Toyota Camry: такий автомобіль пропонує гарний комфорт, більш потужний звичайний двигун, вже наявну гібридну версію, розкішний задній ряд сидінь під власника-шефа, ще й цінник нижче. Але зважайте, що це покоління моделі просто зараз завершує свій життєвий цикл, вже представлено нове покоління Toyota Camry – коли цей автомобіль приїде в Україну, то буде дуже цікаво поглянути на його ціну. По-друге, сильним конкурентом виступає Skoda Superb: великий розмір, просторий салон, зручний багажник (ліфтбек). Проте ідеологічно, з погляду портрета покупця – це різні автомобілі: невеликий турбомотор замість «атмосфери», DSG-робот замість звичного «автомату». Плюс знову: вже очікуємо нове покоління Skoda Superb, яке разом з оновленнями може привезти й новий цінник.

Інших конкурентів немає: седан Mazda6 вже пішов з ринку й ситуація з наступним незрозуміла, новий Volkswagen Passat в європейських версіях буле лише з кузовом «універсал», автомобіль DS 9 відверто створено для своїх – для шанувальників «французької оригінальності». Все це підводить нас до підсумків матеріалу…

Підсумки тест-драйву Hyundai Sonata

Отже, мої очікування від Hyundai Sonata та реальність з цим автомобілем дещо розійшлись. Проте я все одно вітаю його появу в Україні, причому одразу з кількох причин. По-перше, сам факт появи нового (та водночас такого знайомого) автомобіля в класі великих седанів. В час тотального SUV-ринку таку цікаву подію просто не можливо не вітати! А по-друге…

Розумієте, якими б не були очікування та реальність, але автомобіль Hyundai Sonata точно має своє обличчя – як в прямому, так і в переносному сенсі. Звісно, всі його будуть міряти за шаблонами Toyota Camry; й грати за цими правилами – це майже гарантовано програти. Але сила автомобіля Hyundai Sonata як раз в можливості відрізнятись. Кому важливий оригінальний дизайн та салон, кому не потрібна тотальна м’якість підвіски, кому хочеться одночасно класичний та оригінальний великий седан – ось для всіх таких покупців тепер є цікава альтернатива у вигляді Hyundai Sonata.

Автомобіль надано – Хюндай Мотор Україна