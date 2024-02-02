Седан Hyundai Sonata повертається в Україну – з ціною від 1,2 млн грн

Пам’ятаєте ось такий матеріал-презентацію по оновленому автомобілю Hyundai Sonata? Так ось: заголовок виявився пророчим – починаючи з лютого, седан повертається в Україну! Вже сформований прайс, відомі комплектації. Отже…

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До нас приїздить автомобіль Hyundai Sonata в оновленому варіанті з помітно зміненим «обличчям», де акцент зроблено на прямі лінії та гострі кути фари. А позаду встановлено оновлений примітний Н-подібний ліхтар. Й ось передню та задню оптику розділяє довжина у 4,91 метра – седан Hyundai Sonata чималий. До речі: колісна база новинки становить 2,84 метра, ширина кузова сягає 1,86 метра; висота дорівнює 1,445 метра.

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Для ринку України заявлена версія з бензиновим двигуном Theta III 2.5 GDi (194 к.с. та 245 Нм), що буде працювати у парі з 8-ступеневим «автоматом». Версій з повним приводом, більш потужними турбомоторами, спортивної модифікації N Line – всього цього для України не заявлено. Але є вибір з чотирьох комплектацій.

Лінійку автомобіля Hyundai Sonata відкриває комплектація Comfort: шість подушок/шторок безпеки, двозонний «клімат», підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду, мультимедійна система з 12,3-дюймовим дисплеєм, панель приладів з 4,2-дюймовим монітором, легкосплавні 16-дюймові диски тощо.

На крок вище розташовано Hyundai Sonata у комплектації Style, де додано наступне: амортизатори підвищеного комфорту, електропривод сидіння водія, підігрів керма, бездротова зарядка, комбіноване оздоблення сидінь (екошкіра + тканина), легкосплавні 17-дюймові колісні диски тощо.

Наступним варіантом виступає Hyundai Sonata у комплектації Premium, що може додатково запропонувати: системи контролю рядності, асистент запобігання зіткненню, адаптивний «круїз», пам’ять положень налаштувань сидінь та дзеркал, цифрова 12,3-дюймова панель приладів, звукоізолююче лобове скло тощо.

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Максимальним рівнем виступає Hyundai Sonata у комплектації Top з додатковим переліком обладнання: відео моніторинг «сліпих зон» дзеркал, система кругового огляду, режим екстракомфорту для крісла пасажира, акустика BOSE, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо.

Ціни наступні:

Hyundai Sonata Comfort – від 1195900 грн

Hyundai Sonata Style – від 1316000 грн

Hyundai Sonata Premium – від 1443300 грн

Hyundai Sonata Top – від 1562200 грн

Автомобіль вже доступний для замовлення в офіційних дилерів. Варто відзначити, що седан Hyundai Sonata повертається у доволі вдали для себе час: автомобіль Mazda 6 пішов з ринку, популярні Toyota Camry та Skoda Superb зараз будуть знаходитись в процесі зміни поколінь. То ж схоже, що новинка Hyundai Sonata має непогані шанси привернути до себе певну увагу шанувальників великих седанів.