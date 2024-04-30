“Нова пошта” оголосила про вихід на ринок Іспанії. Вона стала 12 європейською країною, в якій компанія відкрила відділення Nova Post. Термін доставки з України в Іспанію складає від 8 днів.

Перше відділення Nova Post відкрили в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Українці можуть швидко і зручно отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

Документи до 1 кг – 1000 грн;

Посилки до 2 кг – 1050 грн;

Посилки до 10 кг – 1700 грн;

Посилки до 30 кг – 3000 грн;

Вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування. Це означає, що кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

“Відкриття першого відділення в Іспанії – це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці – Мадриді”, – сказав СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

До 15 травня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки посилок до 30 кг з України в Іспанію, зареєструвавшись за посиланням.