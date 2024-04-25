Компанія Moondrop, відома своїми навушниками та іншими пристроями для аудіо, представила перший власний смартфон – MIAD 01 із 3,5 та 4,4 мм роз’ємом.

MIAD 01 має 6,7-дюймовий вигнутий OLED-екран із роздільною здатністю 1080P та частотою оновлення 120 Гц. Для музики тут є 4,4 мм повністю збалансований та 3,5 мм SE інтерфейси, флагманський чип декодування та незалежна аудіосхема.

Всередині смартфон оснащений 8-ядерним процесором Mediatek Dimensity 7050 із Cortex-A78 із тактовою частотою до 2,6 ГГц та Cortex-A55 із тактовою частотою 2,0 ГГц.

Також MIAD 01 має 12 ГБ LPDDR4x оперативної пам’яті та сховище на 256 ГБ, яке можна буде розширити до 2 ТБ за допомогою карт пам’яті.

Працює все від акумулятора ємністю 5000 мА•год із підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт. Ззаду смартфон має подвійну камеру на 64 МП та фронтальну камеру на 32 МП.

Ціна смартфона Moondrop MIAD 01 на офіційному сайті компанії складає $399, проте повна сторінка пристрою поки недоступна. Очікується, що сьогодні компанія випустить його у Китаї, однак інформація про міжнародний реліз поки відсутня.