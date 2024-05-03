Рада директорів Apple санкціонувала викуп акцій компанії на суму $110 млрд. Це – на 22% більше порівняно з минулим роком, коли показник складав $90 млрд, повідомляє CNBC.

За даними компанії Birinyi Associates, йдеться про найбільший викуп акцій в історії, який випереджає попередні викупи Apple. Інформація про викуп акцій з’явилася після того, як Apple оголосила про зменшення продажів.

За підсумками II фінансового кварталу, який закінчився у березні, загальні продажі продукції техногіганта впали на 4%. У цей період дохід компанії склав $90,75 млрд, що при цьому перевищує прогнози аналітиків у $90,01 млрд.

Водночас продажі iPhone в зазначений період скоротилися на 10% та склали $45,96 млрд при прогнозах на рівні $46 млрд. Це свідчить про слабкий попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні.

Також Apple повідомила, що продажі ноутбуків Mac склали $7,5 млрд, а iPad – $5,6 млрд. Продажі інших продуктів компанії, зокрема годинників Apple Watch та навушників AirPods, оцінили в $7,9 млрд.

Із-поміж іншого Apple також заявила, що виплатить дивіденди у розмірі 25 центів на акцію.

Недавно стало відомо, що Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії.