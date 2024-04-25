ThinkPad P1 Gen 7 від Lenovo стане першим ноутбуком, який використовує новий форм-фактор пам’яті LPCAMM2, котрий прийшов на зміну планкам SODIMM, повідомляє The Register.

LPCAMM2, яку Micron виводить на ринок у співпраці з Lenovo, є однією з найшвидших енергоефективних модульних систем пам’яті. Споживаючи на 61% менше активної енергії і займаючи на 64% менше місця в порівнянні з DDR5 SODIMM3, LPDDR5X LPCAMM2 забезпечує більш високу пропускну здатність і двоканальну підтримку в одному модулі.

Окрім підвищеної продуктивності та ефективності, LPCAMM2 розроблена таким чином, щоб користувач міг її модернізувати, як і SODIMM. Крім того, її фізично менший розмір може зробити її альтернативою паяним модулям LPDDR5X, які неможливо витягти з комп’ютера без паяльника.

Micron заявляє, що пам’ять LPCAMM2 споживає на 80% менше енергії в режимі очікування. Але поки ще немає оглядів на ThinkPad P1 Gen 7 від Lenovo, щоб підтвердити ці слова.