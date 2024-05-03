Huawei розповсюджує інформацію, що вона досягла нової віхи, оскільки модельний ряд Pura 70 на 90 відсотків складається із компонентів китайських партнерів.

Такий підхід означав би, що незабаром компанія ще менше залежатиме від постачальників, які перебувають під сильним впливом США. У звіті згадується, що Fomalhaut Techno Solutions, японська консалтингова фірма з електроніки, проаналізувала новітні смартфони, але її виконавчий директор спростував цю інформацію.

Мінатаке Кашіо, генеральний директор токійської дослідницької компанії, відповів на електронний запит від South China Morning Post, заявивши, що він не може коментувати нову серію Pura 70, оскільки його компанія не отримала жодного продукту для аналізу.

Схоже, що численні звіти китайських ЗМІ виявилися неправдивими, тому наразі ніхто не знає, скільки китайських постачальників надали запчастини для сімейства Pura 70.

Huawei також замовчала про те, з яких саме компонентів збирається смартфон Pura 70, ймовірно, щоб уникнути будь-якої небажаної уваги з боку США, навіть офіційне оголошення позбавлене будь-якої детальної інформації про Kirin 9010.

Раніше повідомлялося, що Pura 70 Ultra була єдиною з чотирьох моделей, оснащеною сенсором Sony, а решта має камеру OmniVision від китайської компанії Will Semiconductor.

Можливо, єдина цінна інформація, яку ми знаємо про компоненти Pura 70, полягає в тому, що Kirin 9010 масово виробляється за тим же 7-нм техпроцесом від SMIC, який використовувався для Kirin 9000S, знайденого в торішньому сімействі Mate 60. Хоча щодо Kirin 9000s є припущення, що він насправді є 5-нм чипом Kirin 9000, виготовленим TSMC три роки тому.