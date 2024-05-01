Компанія Lenovo стала партнером української кіберспортивної організації Monte, яка має склади з Dota 2 та Counter-Stike 2, а також власну академію.

Це партнерство розпочалося ще 1 квітня, а вже на турнірі Global Esports Tour Rio 2024, який проходив 18-20 квітня, команда виступала в новій формі. На жаль, команді не вдалося виграти, але все ж на честь цього партнерства Lenovo розігрує 4 джерсі з автографами Woro2k, DemQQ, kRaSnaL та lmbt.

Джерсі розіграють 7 травня на офіційній Instagram-сторінці бренду Lenovo в Україні. Щоб виграти одну з джерсі, потрібно підписатися на Instagram-сторінки компанії та команди, а також тегнути в коментарях під дописом свого друга.

Переможців оберуть випадковим чином та опублікують результати в Stories.

“Наша команда все ще в процесі побудови, тому нашим гравцям вкрай необхідна підтримка фанатів і партнерів. Lenovo Legion – наш новий технологічний партнер, який дає нам нові можливості для розвитку не лише команди, але й виходу на новий рівень контенту”, – прокоментували нову співпрацю у клубі.

Зовсім скоро команда розпочне грати на ESL Pro League Season 19. Колектив проводить кропітку роботу над помилками, наполегливо тренується та обіцяє докласти усіх зусиль, щоб гідно представити Україну на Мальті.

Monte була заснована влітку 2022 року в місті Монастирище. Вже у 2023 році колектив закріпився серед 8 найкращих команд світу з Counter-Strike після мейджору в Парижі, де команда обійшла NAVI, Cloud9, Fnatic, Furia та Ence. Менше ніж за рік організація виграла понад $190 000 призових, а матчі клубу стали одними з найпопулярніших серед українських глядачів.

Своєю чергою Lenovo також не перший рік показує свою підтримку українському кіберспорту. Компанія зібрала найстаршу в Україні команду геймерів Ageless Shooters, перезапустила комп’ютерний клуб CyberZone, а також організовує турніри з CS2, Dota2 та VALORANT.