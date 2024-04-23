Власники процесорів Intel зіткнулися з новою проблемою “вильотів” в іграх на рушії Unreal Engine. Asus пропонує рішення – компанія випустила новий BIOS для своїх материнських плат Z790, B760 і H770, в якому з’явилася нова опція “Базовий профіль Intel”, повідомляє TechRadar.

Це – новий пресет налаштувань, який найкраще підходить процесорам Intel Core i9 13-го і 14-го поколінь. Раніше компанії, наприклад, Epic Games, радили заходити в налаштування BIOS та самостійно знижувати частоти та напруги процесора.

“Оновлення вводить опцію Intel Baseline Profile, що дозволяє користувачам повернутися до заводських налаштувань Intel для базової функціональності, знизити обмеження енергоспоживання та підвищити стабільність у певних іграх”, – описує ASUS оновлення BIOS.

Intel заявила раніше, що проводить дослідження цієї проблеми, але поки від компанії не надходило новин із цього приводу.