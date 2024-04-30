Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті, пише CNBC.

Samsung оголосила, що отримала 71,92 трлн корейських вон (близько $52,3 млрд) консолідованого доходу завдяки високим продажам флагманських смартфонів Galaxy S24 та зростанню цін на напівпровідникові елементи пам’яті. Операційний прибуток збільшився до 6,61 трильйона вон (близько $4,8 млрд).

Samsung очікує, що другий квартал цього року визначатиметься переважно попитом на генеративний ШІ, а попит на мобільні пристрої залишиться стабільним.

Водночас компанія очікує, що на попит на ПК вплине повільна сезонність, що може призвести до того, що клієнти коригуватимуть запаси перед запуском нових продуктів у другій половині 2024 року.

Аналітична компанія Citi прогнозує, що твердотілі накопичувачі стануть наступним “вузьким місцем” в навчанні ШІ, а це означає, що Samsung стане одним із ключових бенефіціарів попиту на SSD для обслуговування ШІ.

Компанія розраховує, що прибутковість у другому кварталі дещо знизиться порівняно з першим і третім кварталами.

Щоб задовольнити попит на ШІ, Samsung заявила, що у квітні почала масове виробництво HBM3E 8H і V9 NAND. У другому кварталі планується серійне виробництво продукції HBM3E 12H і 128-гігабайтної пам’яті DDR5 об’ємом 32 ГБ на основі 1 млрд нанометрів.

Компанія сподівається, що в другій половині року операційне середовище залишиться позитивним завдяки попиту від компаній, які займаються ШІ.