Власники процесорів Intel Core i9 13-го та 14-го поколінь помітили збільшення кількості збоїв в іграх в минулі місяці. Це відбувається в таких іграх, як The Finals, Fortnite і Tekken 8, і навіть призвело до того, що Epic Games закликала власників цих процесорів відкоригувати налаштування BIOS, пише The Verge.

Intel повідомляє, що розслідує ці повідомлення.

Серйозність збоїв залежить від гри: деякі ігри повідомляють про недостачу пам’яті, інші просто виходять на робочий стіл, а деякі повністю блокують роботу комп’ютера. Більшість ігор, в яких виникають проблеми, розроблені на рушії Unreal Engine, що може вказувати на проблему стабільності, яку Intel має вирішити.

Єдині обхідні шляхи, які, здається, покращують стабільність, включають ручне зниження частоти або заниження напруги процесорів Intel. Epic Games пропонує змінити поведінку SVID на Intel Fail Safe у налаштуваннях BIOS материнських плат Asus, Gigabyte або MSI.

Виробники кастомних ПК Power GPU рекомендують зменшити ліміт співвідношення продуктивності ядра, що, схоже, допоможе підвищити стабільність у певних іграх.

If you're having issues with your games crashing with a 13/14900k this is your fix.

Repost to save a gamer! pic.twitter.com/3qQoOFTV1A

— PowerGPU (@PowerGPU) February 26, 2024