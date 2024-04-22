Після нещодавнього анонсу Kingdom Come: Deliverance II, реліз якої відбудеться вже цього року, гравці повернулися в оригінальну Kingdom Come: Deliverance, яка вийшла 2018 року.

Kingdom Come: Deliverance II було анонсовано 19 квітня 2024 р. і з того часу кількість користувачів гри в онлайн Steam зросла у 6 рази, з 3-4 тис. до анонсу до 23 291 у неділю 21 квітня 2024 р. Це чверть від максимуму у 96 069 гравців, який Kingdom Come: Deliverance показала 6 років тому під час релізу. Непоганий результат.

Поверненню гравців в Kingdom Come: Deliverance сприяє і 80% знижки на оригінальну гру. До 25 квітня 2024 р. базову версію Kingdom Come: Deliverance можна придбати за 159 грн, а версію Royal Edition з 4 сюжетними DLC – лише за 213 грн.

Вважається, що станом на лютий 2024 року Kingdom Come: Deliverance розійшлася накладом у 6 млн копій. Схоже анонс сиквелу та такі розпродажі суттєво збільшать базу гравців цієї гіперреалістичної середньовічної RPG.