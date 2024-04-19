Warhorse Studios представила Kingdom Come: Deliverance II, яка стане прямим продовженням першої частини та вийде десь пізніше цього року.

Гравці знову візьмуть на себе роль Генрі, який стає на шлях помсти за вбивство своїх батьків. Юнак пройде весь шлях від натхненного воїна до заколотника, зустрічатиметься з харизматичними персонажами та захопливими пригодами, де йому доведеться повстати проти короля Угорщини Сигізмунда Рудого Лиса та його союзників.

Всі дії та рішення формуватимуть навколишній світ та ставлення інших персонажів до Генрі. Гравці зможуть налаштовувати зовнішність, уміння та спорядження, подорожувати країною, займатися різноманітною автентичною діяльністю, наприклад, ковальством та стрільбою з лука.

Точної дати релізу немає, однак гра вийде на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5 у 2024 році. Розробники також трохи більше розповіли у 13-хвилинному відео.

До речі, для гри поки немає офіційно заявленої української, проте Kingdom Come: Deliverance II вже отримала повністю перекладену сторінку у Steam, тож, можливо, в майбутньому буде й локалізація.