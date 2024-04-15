Досить очікувано серіал Fallout від Amazon повернув гравців в усі ігри всесвіту Fallout. Найбільшого успіху досягнула Fallout 76, яка оновила рекорд за кількістю гравців у Steam, поставлений ще у 2020 році.

Згідно з даними SteamDB у цю неділю в Fallout 76 одночасно грали 39 455 людей. Попередній рекорд 2020 р. складав 33 тис. гравців і був поставлений під час безплатних вихідних. Зараз у Fallout 76 теж безплатні вихідні на честь виходу серіалу, які триватимуть ще 3 дні. До того ж базову версію Fallout 76 до 19 квітня 2024 р. можна придбати зі знижкою у 80% лише за 106 грн.

Інші ігри серії Fallout теж отримали непоганий буст від серіалу. Кількість гравців в оригінальну Fallout зросла в 10 разів, з 245 осіб 10 квітня до 2 352 осіб 15 квітня. У Fallout 2 – в 4 рази з 263 гравців до 1 062 гравців. Fallout 3 з 810 до 6 731. Fallout: New Vegas з 5 тис. до 19 505. Fallout 4 з 18 тис. до 83 491. Навіть Fallout Tactics та Fallout Shelter отримали 3-4 кратний приріст кількості гравців.

А яку гру серії Fallout почали перепроходити ви?