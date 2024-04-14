Серія ігор Fallout продовжує залишатися однією з найвідоміших як серед ігрового ком’юніті, так і за його межами. Її ретроестетика та іронічне, гротескно жорстоке зображення апокаліпсиса багатьом припало до душі. Тому не дивно, що геймери роками мріяли про адаптацію Fallout у формат фільму або серіалу. У 2024 році Amazon нарешті здійснив цю мрію – і варто визнати, що знімальна команда впоралася максимально гідно і з повагою до першоджерела. Але палких суперечок навколо деяких моментів все одно не уникнути.

Назва “Фолаут” / Fallout
Жанр постапокаліпсіс, драма, action, сатира
Режисери Джонатан Нолан, Ліза Джой, Клер Кілнер, Фредерік Той, Вейн Іп, Деніел Грей Лонгіно
У ролях Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Ґоґґінс, Кайл Маклаклен, Мойзес Аріас, Дейл Діккі, Саріта Чоудрі, Майкл Емерсон та інші
Сервіс Amazon Prime Video
Епізодів 8
Рік 2024
Сайт IMDb

У світі “Фолаут” технології пішли аналоговим шляхом розвитку, через що навіть найвидатніші досягнення людство нагадують щось із наших 60-х. Втім, для людей там це ніякий не ретрофутуризм, а футуризм звичайнісінький. Однак технології не змогли врятувати людство від ядерної війни, яка перетворила Америку на руїни. Люди навчилися жити в нових умовах, а особливо виживанню сприяла програма “Сховищ” від компанії Vault-Tec Industries. Одна з мешканок “Сховища 33” в Лос-Анджелесі, Люсі МакЛін, виявляється втягнутою в постапокаліптичні розбірки та драми. Які, як можна здогадатися, беруть свій початок ще до падіння бомб.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

Якщо вдуматися, то ігри за франшизою Fallout завжди були неоднозначними. Перша частина була лише пробою пера, Fallout 3 називали “Oblivion з пушками”, Fallout 4 почала відходити від RPG-канонів у бік менеджменту поселень і ставки на стрілянину, а Fallout 76 взагалі пішла в онлайн. Навіть улюблені в народі Fallout 2 і Fallout: New Vegas все одно викликають обговорення і суперечки.

Але в чому Fallout завжди була хороша, так це в естетиці та стилістичній складовій. Яка полонить навіть за всією своєю неузгодженістю. І серіал “Фолаут” вхоплює її ідеально. Причому він посилається не тільки на естетику Fallout 4, найсвіжішої повноцінної частини серії від Bethesda, а й навіть на класичні ігри. Шоу робить це на рівні дизайну і невеликих відсилань, але серце фаната все одно радіє.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

Серіал загалом сильно спирається на канони ігрового всесвіту. У першій же серії вас зустрінуть Братство Сталі, мешканці “Сховищ”, гулі, згадка Анклаву та інші моменти, без яких гру уявити вже неможливо. Фансервіс у “Фолауті” працює на максимумі, однак при цьому не скочується у винятково тиск на фанатську і ностальгічну жилки. Все-таки автори розповідають оригінальну історію, яка не боїться додавати щось нове до всесвіту та провокувати глядачів.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

Провокації вдалися й обговорення серед глядачів ведуться максимально активно. Особливо це стосується ставлення серіалу до Fallout: New Vegas. Деякі гравці всім серцем обожнюють цю частину гри, а ось серіал обійшовся з нею досить радикально. Шоу загалом обговорюватимуть у контексті масштабних подій Fallout ще довго, можна не сумніватися. Занадто комплексний всесвіт, занадто багато в ньому конфліктних місць, у які намагається втулитися місцевий сценарій.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

Утім, Ліза Джой і Джонатан Нолан майстерно впоралися із завданням адаптувати оригінальний матеріал, багатий на сатиру і сумбур, у послідовний серіал на вісім епізодів, який ставить складні запитання, але не забуває давати чіткі відповіді. Досвід “Світу Дикого Заходу” точно ще живий у серцях творчого тандему, що помітно за деякими художніми рішеннями та порушеними темами. “Фолаут” – це по-хорошому складний, зрілий твір.

Який не перетворюється на зовсім щось важке завдяки величезній частці іронії та яскравим кольорам. Гумор про виживання у світі після падіння атомних бомб виглядає дещо жорстоко в поточні важкі часи, але сприйняттю шоу це особливо не шкодить. До того ж жарти тут дійсно гарні, в найкращих традиціях оригінальних ігор.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

А ще серіал відмінно знятий. Помітно, що Amazon не шкодувала на нього грошей, тому в багатьох моментах “Фолаут” може на рівних змагатися з повнометражними фільмами, навіть перевершуючи їх за якістю. Окремо приємно, що дещо незграбна стилістика першоджерела на кшталт костюмів мешканців “Сховищ” не має у шоу безглуздого або дешевого вигляду. Костюми та декорації в принципі виявилися однією з найсильніших сторін серіалу.

Акторський склад теж радує, усіма персонажами та їхніми проблемами щиро переймаєшся. Окремо тішить поява в кадрі Кайла Маклаклена, якого ви точно знаєте як агента Дейла Купера з “Твін Пікса”. Кожна його роль автоматично підіймає настрій, і “Фолаут” не став винятком.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

І начебто хочеться за щось посварити серіал, але особливих приводів для цього не знаходиться. Найважливіше, що його можна дивитися в абсолютному відриві від ігор. Адже це самостійний твір, який не просто ідеально знайомить з особливостями світу Fallout, а й працює як чудова історія. Тож не хвилюйтеся, якщо ігри пройшли повз вас. Серіал через це пропускати не варто.

Огляд серіалу “Фолаут” / Fallout
Кадр з серіалу “Фолаут” / Fallout

Навіть іронічно, що найбільше гніву шоу викличе якраз у давніх фанатів ігор. Але повірте, самі ігри теж уже багато років успішно справляються з побічними завданням “Розлютіть свою фанбазу”. Залишається лише іронічно посміхнутися в бік Bethesda.

Однак до виходу Fallout 5 саме серіал “Фолаут” покликаний радувати та розважати своїм постапокаліптичним божевіллям. І це в нього виходить дуже гарно.