Серія ігор Fallout продовжує залишатися однією з найвідоміших як серед ігрового ком’юніті, так і за його межами. Її ретроестетика та іронічне, гротескно жорстоке зображення апокаліпсиса багатьом припало до душі. Тому не дивно, що геймери роками мріяли про адаптацію Fallout у формат фільму або серіалу. У 2024 році Amazon нарешті здійснив цю мрію – і варто визнати, що знімальна команда впоралася максимально гідно і з повагою до першоджерела. Але палких суперечок навколо деяких моментів все одно не уникнути.

Назва “Фолаут” / Fallout Жанр постапокаліпсіс, драма, action, сатира Режисери Джонатан Нолан, Ліза Джой, Клер Кілнер, Фредерік Той, Вейн Іп, Деніел Грей Лонгіно У ролях Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Ґоґґінс, Кайл Маклаклен, Мойзес Аріас, Дейл Діккі, Саріта Чоудрі, Майкл Емерсон та інші Сервіс Amazon Prime Video Епізодів 8 Рік 2024 Сайт IMDb

У світі “Фолаут” технології пішли аналоговим шляхом розвитку, через що навіть найвидатніші досягнення людство нагадують щось із наших 60-х. Втім, для людей там це ніякий не ретрофутуризм, а футуризм звичайнісінький. Однак технології не змогли врятувати людство від ядерної війни, яка перетворила Америку на руїни. Люди навчилися жити в нових умовах, а особливо виживанню сприяла програма “Сховищ” від компанії Vault-Tec Industries. Одна з мешканок “Сховища 33” в Лос-Анджелесі, Люсі МакЛін, виявляється втягнутою в постапокаліптичні розбірки та драми. Які, як можна здогадатися, беруть свій початок ще до падіння бомб.

Якщо вдуматися, то ігри за франшизою Fallout завжди були неоднозначними. Перша частина була лише пробою пера, Fallout 3 називали “Oblivion з пушками”, Fallout 4 почала відходити від RPG-канонів у бік менеджменту поселень і ставки на стрілянину, а Fallout 76 взагалі пішла в онлайн. Навіть улюблені в народі Fallout 2 і Fallout: New Vegas все одно викликають обговорення і суперечки.

Але в чому Fallout завжди була хороша, так це в естетиці та стилістичній складовій. Яка полонить навіть за всією своєю неузгодженістю. І серіал “Фолаут” вхоплює її ідеально. Причому він посилається не тільки на естетику Fallout 4, найсвіжішої повноцінної частини серії від Bethesda, а й навіть на класичні ігри. Шоу робить це на рівні дизайну і невеликих відсилань, але серце фаната все одно радіє.

Серіал загалом сильно спирається на канони ігрового всесвіту. У першій же серії вас зустрінуть Братство Сталі, мешканці “Сховищ”, гулі, згадка Анклаву та інші моменти, без яких гру уявити вже неможливо. Фансервіс у “Фолауті” працює на максимумі, однак при цьому не скочується у винятково тиск на фанатську і ностальгічну жилки. Все-таки автори розповідають оригінальну історію, яка не боїться додавати щось нове до всесвіту та провокувати глядачів.

Провокації вдалися й обговорення серед глядачів ведуться максимально активно. Особливо це стосується ставлення серіалу до Fallout: New Vegas. Деякі гравці всім серцем обожнюють цю частину гри, а ось серіал обійшовся з нею досить радикально. Шоу загалом обговорюватимуть у контексті масштабних подій Fallout ще довго, можна не сумніватися. Занадто комплексний всесвіт, занадто багато в ньому конфліктних місць, у які намагається втулитися місцевий сценарій.

Утім, Ліза Джой і Джонатан Нолан майстерно впоралися із завданням адаптувати оригінальний матеріал, багатий на сатиру і сумбур, у послідовний серіал на вісім епізодів, який ставить складні запитання, але не забуває давати чіткі відповіді. Досвід “Світу Дикого Заходу” точно ще живий у серцях творчого тандему, що помітно за деякими художніми рішеннями та порушеними темами. “Фолаут” – це по-хорошому складний, зрілий твір.

Який не перетворюється на зовсім щось важке завдяки величезній частці іронії та яскравим кольорам. Гумор про виживання у світі після падіння атомних бомб виглядає дещо жорстоко в поточні важкі часи, але сприйняттю шоу це особливо не шкодить. До того ж жарти тут дійсно гарні, в найкращих традиціях оригінальних ігор.

А ще серіал відмінно знятий. Помітно, що Amazon не шкодувала на нього грошей, тому в багатьох моментах “Фолаут” може на рівних змагатися з повнометражними фільмами, навіть перевершуючи їх за якістю. Окремо приємно, що дещо незграбна стилістика першоджерела на кшталт костюмів мешканців “Сховищ” не має у шоу безглуздого або дешевого вигляду. Костюми та декорації в принципі виявилися однією з найсильніших сторін серіалу.

Акторський склад теж радує, усіма персонажами та їхніми проблемами щиро переймаєшся. Окремо тішить поява в кадрі Кайла Маклаклена, якого ви точно знаєте як агента Дейла Купера з “Твін Пікса”. Кожна його роль автоматично підіймає настрій, і “Фолаут” не став винятком.

І начебто хочеться за щось посварити серіал, але особливих приводів для цього не знаходиться. Найважливіше, що його можна дивитися в абсолютному відриві від ігор. Адже це самостійний твір, який не просто ідеально знайомить з особливостями світу Fallout, а й працює як чудова історія. Тож не хвилюйтеся, якщо ігри пройшли повз вас. Серіал через це пропускати не варто.

Навіть іронічно, що найбільше гніву шоу викличе якраз у давніх фанатів ігор. Але повірте, самі ігри теж уже багато років успішно справляються з побічними завданням “Розлютіть свою фанбазу”. Залишається лише іронічно посміхнутися в бік Bethesda.

Однак до виходу Fallout 5 саме серіал “Фолаут” покликаний радувати та розважати своїм постапокаліптичним божевіллям. І це в нього виходить дуже гарно.