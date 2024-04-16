IKEA запускає свою колекцію BRÄNNBOLL із 20 різними предметами, якими компанія сподівається зацікавити геймерів. Це – частина постійних зусиль IKEA з виходу на прибутковий ринок ігор, які стартували в 2021 році з початку співпраці з брендом ASUS Republic of Gamers.

“Із BRÄNNBOLL ми підтримуємо ідею, що ігри призначені для всіх і мають місце скрізь у домі. Йдеться про те, щоб людям було просто створювати простори, які адаптуються до ігор, життя , і все між ними”, – каже розробник дизайну продуктів у IKEA Філіп Діле.

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Відповідно до IKEA, головним акцентом цієї нової колекції є сидіння, компанія пропонує кілька варіантів, які, за її словами, “підтримують різні ігрові пози та сценарії”. Єдиним сумнівним рішенням є використання надувного крісла, яке звучить як ергономічний кошмар і рано чи пізно неминуче опиниться у смітнику.

Є також ігрова станція, яка є найбільш орієнтованою частиною цієї нової колекції. В IKEA кажуть, що вона матиме “складану стільницю, інтегроване сховище для ПК у вежі, організацію кабелів, яка легко перетворюється з ігрового майданчика на непомітний блок зберігання”.

Геймери, які хочуть додати у своє життя трохи фарб, зберігаючи функції, орієнтовані на ігри, можуть з нетерпінням чекати на випуск колекції BRÄNNBOLL у вересні 2024 року.