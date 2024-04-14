Компанія Elgato випустила стримінгове обладнання у стилістиці Fallout

З нагоди виходу телевізійного серіалу Fallout, Elgato випускає нове спеціальне видання потокового обладнання з унікальним дизайном у стилістиці Fallout. Дизайн “Fallout S.P.E.C.I.A.L. Edition” охоплює повний спектр продуктів для потокового мовлення.

Модуль керування Stream Deck, мікрофон Wave DX і аудіоінтерфейс Wave XLR будуть ідеально виглядати разом.

Також є кріплення мікрофона Wave Mic Arm LP, що пропонує низькопрофільне кріплення для мікрофона, яке не заважатиме монітору.

Обладнання продається як окремо, так і у вигляді бандлу, який включає кілька продуктів. Аудіокомплект “Vault Overseer” включає просто мікрофон Wave DX, інтерфейс Wave XLR і штатив Wave Mic Arm LP, тоді як комплект “Vault Overseer Broadcasting Kit” включає додатково ще й Stream Deck.

Тим, хто вже володіє стандартною версією Stream Deck, ще є чим розважитися, оскільки у магазині Elgato Marketplace виклали програмне забезпечення як ліцензоване офіційними джерелами, так і набір ресурсів Fallout створений спільнотою. Вас чекають іконки, звукове супроводження, музика, спеціальні ефекти для мікрофона та інші ресурси, які можна завантажити безплатно.