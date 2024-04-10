Компанія Automattic, яка володіє WordPress, Tumblr та Texts, розширює свій напрямок у сфері спілкування та купує універсальний додаток для чатів Beeper за $125 мільйонів. Про це повідомляє Bloomberg.

У межах угоди Automattic поглинає всю компанію, в якій працює 27 співробітників. Співзасновник Beeper Ерік Мігіковскі стане головою відділу обміну повідомленнями в Automattic.

Це – ще одна угода зі сторони компанії з розвитку напрямку онлайн-спілкування. Напередодні компанія придбала сервіс Texts, який також збирав чати з усіх месенджерів в одному місці. Вартість цієї угоди – $50 мільйонів.

У блог-пості на офіційному сайті Beeper компанія розповіла, що її команда та продукт об’єднають з Texts для подальшого розвитку сервісу.

Розробники Beeper протягом довгого часу намагалися дати власникам пристроїв на Android можливість використовувати iMessage, проте через розбіжності з Apple їм так і не вдалося виконати цей план.