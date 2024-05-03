Google оголошує про початок прийому заявок на другий етап Фонду підтримки для стартапів в Україні. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Йдеться про додатковий Фонд для розширення підтримки українських компаній на $10 млн. Google відкриває його за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

“Починаючи з сьогоднішнього дня, українські стартапи можуть подавати заявки на отримання до 100 000 доларів США у бездольовому фінансуванні, а також менторської підтримки з боку Google та підтримки продуктів”, – йдеться в блозі компанії.

Прийом заявок триває до 5 червня 2024 року за посиланням.

Окрім цього, стартапи можуть отримати додаткові $350 тис. у вигляді кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам відповідально працювати та досягати більшого з меншими ресурсами. На сьогодні ініціатива надала 58 стартапам загалом $5 млн у вигляді безплатних грантів та практичної технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу та сприяння відновленню української економіки.

“Для того, щоб подати заявку, стартапи повинні мати принаймні одну юридичну особу зареєстровану в Україні, а також мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю. Незважаючи на те, що це не є обов’язковою умовою, компанії, які використовують штучний інтелект для вирішення соціальних проблем, матимуть пріоритет. Засновники зможуть використати бездольову грошову винагороду, щоб продовжити зростання, відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для вирішення нових завдань”, – сказано в повідомленні.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно: у червні та вересні 2024 року, а також упродовж 2025 року.