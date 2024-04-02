ChatGPT тепер можна використовувати без створення облікового запису. Про це йдеться в повідомленні OpenAI.

Це означає, що відвідування chat.openai.com більше не вимагатиме від користувачів входу в систему. Хоча за бажання вони все ще можуть це зробити.

Нововведення запроваджують на кількох ринках, але поступово воно поширюватиметься на весь світ.

Незареєстровані користувачі зможуть використовувати ChatGPT досхочу, але доступний їм набір функцій буде обмеженим. Приміром, вони не зможуть зберігати або ділитися чатами.

Водночас всі чати користувачів потраплятимуть до навчальних даних, якщо не відмовитися від цієї опції. Для цього треба натиснути на знак запитання в нижньому правому куті, обрати налаштування і вимкнути описану функцію.

До слова, у лютому OpenAI почала тестувати здатність ChatGPT запам’ятовувати інформацію в чатах користувачів, щоб використовувати її в майбутніх розмовах. Користувач зможе попросити чат-бота запам’ятати щось конкретне, і система автоматично збереже ці дані.