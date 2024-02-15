OpenAI цього тижня тестуватиме здатність ChatGPT запам’ятовувати інформацію в чатах користувачів, щоб використовувати її в майбутніх розмовах. Про це повідомляє Engadget.

Компанія прагне вирішити один із найбільших недоліків спілкування з чат-ботом зі штучним інтелектом, коли після завершення розмови ChatGPT все забуває.

Це зроблено з міркувань конфіденційності, але це заважає технології перетворитися на справжнього цифрового асистента, який знає користувача так добре, щоб справді ефективно допомагати йому у справах.

Тому OpenAI дасть ChatGPT змогу запам’ятовувати важливі особисті дані з попередніх розмов і застосовувати їх у нових запитах. Користувач зможе попросити чат-бота запам’ятати щось конкретне, і система автоматично збереже ці дані.

Пам’ять ChatGPT із часом покращуватиметься. Мета полягає в тому, щоб чат-бот став розумнішим і, що важливіше, пристосованим до конкретних потреб користувачів.

За твердженнями компанії, система навчена не запам’ятовувати певну інформацію, приміром, про стан здоров’я. Також користувачі матимуть змогу контролювати, яку саме інформацію зберігатиме ChatGPT, або вимкнути цю опцію взагалі.

Відповідні тестування розпочнуться для обмеженої групи користувачів. Згодом OpenAI поділиться намірами щодо ширшого запуску описаних можливостей.