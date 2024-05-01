Команда під керівництвом дослідників з Університету Вашингтона розробила нову друковану плату, яка працює на рівні з традиційними, але нові друковані плати можна багаторазово переробляти. Дослідники використали найновіший клас екологічно чистих полімерів – вітример (vitrimer). За допомогою розчинника його можна перетворити у желеподібну речовину, дозволяючи розчиняти плату та знімати інші компоненти для повторного використання чи переробки.

Желеподібний вітример можна багаторазово використовувати для виготовлення нових високоякісних друкованих плат на відміну від звичайних пластмас, які значно руйнуються з кожною переробкою. За допомогою цих “vPCB” (друкованих плат з вітримеру) дослідники відновили 98% вітримеру та 100% скловолокна, а також 91% розчинника, який використовується для переробки.

Нещодавній звіт Організації Об’єднаних Націй показує, що у 2022 році у світі утворилося 62 мільярди кілограмів електронних відходів, що на 82% більше, ніж у 2010 році. Проте менше чверті електронних відходів у 2022 році було перероблено. Одна з проблем полягає в тому, що у нас немає масштабних систем для перероблення друкованих плат (PCB), які містяться майже в усіх електронних пристроях.

Команда проаналізувала вплив на довкілля та виявила, що розроблені vPCB можуть спричинити зниження потенціалу глобального потепління на 48% і скорочення канцерогенних викидів на 81% порівняно з традиційними платами.

Хоча ця робота поки є технологічним прикладом, команда зазначає, що значною перешкодою для створення процесу повторного використання vPCB є створення стимулів для збору електронних відходів, щоб їх можна було переробити.