У США група газет позивається до Microsoft і OpenAI. Видання звинувачують компанії у неправомірному використанні роботи репортерів для навчання генеративних систем штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Позов подали вісім газет, включаючи New York Daily News і Chicago Tribune. Вони стверджують, що компанії незаконно скопіювали мільйони їхніх статей для навчання продуктів ШІ, зокрема Copilot від Microsoft і ChatGPT від OpenAI.

У позові йдеться про те, що розробки Microsoft і OpenAI відтворюють захищений авторським правом контент газет “дослівно”, коли їх про це просять. У позові також сказано, що ChatGPT “галюцинує” статтями, які приписують газетам, що шкодить їхній репутації.

Позивачі попросили суд про невизначену грошову компенсацію і наказ про блокування будь-яких подальших порушень.

Тим часом представник OpenAI заявив, що компанія “з великою увагою ставиться” у своїх продуктах і процесі розробки до підтримки новинних організацій. У Microsoft відмовилися від коментарів.

Як відомо, раніше проти Microsoft і OpenAI подали такий же позов інші медіа, зокрема The New York Times, The Intercept, Raw Story і AlterNet.