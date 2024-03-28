Пам’ятаєте автомобіль Fiat Fastback? Тепер щось схоже бажає отримати компанія Citroen. Йдеться про модель Citroen Basalt, яка наразі представлена зі статусом «передсерійний автомобіль», проте насправді виглядає дуже близькою до серійного втілення.

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Невеличкий 4,3-метровий купеподібний кросовер Citroen Basalt має бути побудований на основі Citroen С3 Aircross. Він отримає бензинові двигуни об’ємом до 1,2 літра та потужністю 100-130 «коней». Привод буде лише переднім, коробка передач – «механіка» або «автомат». Надалі можлива поява електричного варіанту Citroen Basalt.

Бюджетна новинка Citroen Basalt вже протягом поточного року з’явиться на ринках Бразилії та Індії. Хоча надалі не можна виключати появу покращеної європейської версії, як це вже відбулося з електромобілем Citroen е-С3.