Xiaomi SU7, перша спроба Xiaomi створити власний електричний автомобіль, має свої успіхи, як от вже понад 70 тисяч замовлень, а протягом року компанія планує продати 100 тисяч, але без проблем не обійшлося.

Користувач Apple Destroyer у X опублікував тред з вирізками зі сюжетів China Insider з Девідом Чжаном і China Observers на YouTube про проблеми Xiamoi SU7. Перша проблема полягає у тому, що авто не має механічного відкриття замка дверей, він лише електронний і не розблоковується, якщо Xiamoi SU7 втрачає живлення, що може статися під час аварії.

1. The su7 has no mechanical emergency switch which every car has. pic.twitter.com/yBn4PzvGvY — Apple Destroyer ☢️ (@MlindyMrinal) April 25, 2024

Також є скарги на погану якість матеріалів та проблеми з подушкою безпеки, яка не спрацювала під час однієї з найгірших аварій, у яку потрапила SU7 з випуску. Система автоматичного паркування працює надто швидко, що може спричиняти шкоду автомобілю.

2. The su7 has a very bad quality of materials and tge airbags don't work properly everytime. pic.twitter.com/KebLjnfYQ9 — Apple Destroyer ☢️ (@MlindyMrinal) April 25, 2024

Авто також має проблеми з гальмами. Через маленькі гальмівні колодки звичайне гальмування, у тому числі екстрені, зробити дуже важко. Машину починає заносити, що також спричиняє аварії.

4. Due to small brake pads normal breaks including emergency one is very hard to do. pic.twitter.com/c6U9g1pB4h — Apple Destroyer ☢️ (@MlindyMrinal) April 25, 2024

Загалом під час першого запуску Xiaomi SU7 часто потрапляла в аварії. У медіа зауважують, що компанія була більше зосереджена на маркетингу, ніж на тому, щоб довести авто до хорошого стану.

5. At it's first launch it's having frequent accidents , because they are focusing on marketing more. pic.twitter.com/ukJ5V9f5AS — Apple Destroyer ☢️ (@MlindyMrinal) April 25, 2024

Крім того, виглядає так, наче компанія зекономила на багатьох аспектах Xiaomi SU7. Компанія обіцяла, що антикорозійна фарба триматиметься 12 років, проте у деяких випадках фарба відшаровується протягом кількох днів. Компанія також зекономила на звукоізоляційному склі, яке тут одношарове, через що шумоізоляція авто гірша за моделі цього класу.