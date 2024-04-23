Apple анонсувала захід, який буде присвячений новим iPad. Захід відбудеться 7 травня о 18:00 за київським часом. Повідомляє про майбутню подію The Verge.

Чутки припускають, що iPad Pro отримає значні покращення, такі як збільшений до 13 дюймів OLED дисплей, оновлений чипсет M3 і давно очікуване горизонтальне розташування фронтальної камери. Також на заході можуть показати новий Apple Pencil і оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом і більшим трекпадом.

Також очікується, що покажуть iPad Air, який має отримати збільшений до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, як у поточних Pro моделей. Про це раніше повідомляв відомий інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.