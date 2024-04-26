Canonical оголосила про випуск Ubuntu 24.04 LTS під кодовою назвою Noble Numbat в блогах Ubuntu. Операційна система вже доступна для завантаження.

Найперше Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat” не містить розповсюдженого пакета для стиснення даних xz Utils, в якому нещодавно було виявлено шпигунський код.

Ubuntu 24.04 LTS також вмикає показники кадрів за замовчуванням на всіх 64-бітних архітектурах, щоб інженери продуктивності мали вільний доступ до точних і повних графіків під час профілювання своїх систем для усунення несправностей і оптимізації.

Шифрування ZFS повернулося як опція встановлення за замовчуванням, а також шифрування всього диска з апаратною підтримкою (наприклад, TPM), плюс більше вказівок для тих, хто хоче використовувати подвійне завантаження з налаштуваннями Windows і BitLocker.

Netplan 1.0 тепер є інструментом мережевої конфігурації за замовчуванням. А інсталяція за замовчуванням – “Мінімальна”, як було представлено в 23.10.

Ubuntu 24.04 LTS базується на досягненнях минулих трьох проміжних випусків, а також на внеску розробників із відкритим вихідним кодом з усього світу, щоб гарантувати безпечну, оптимізовану і перспективну платформу.

Ubuntu 24.04 LTS містить ядро Linux 6.8 із покращеною продуктивністю системних викликів, вкладеною підтримкою KVM на ppc64el та доступом до нової файлової системи bcachefs.