Spotify запускає повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії для преміум-підписників. Тим самим стримінгова компанія виходить на ринок, де протягом майже двох десятиліть домінував YouTube. Про це пише Reuters.

Музичні відео будуть доступні в бета-версії для преміум-користувачів у Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії.

Новий план Spotify має на меті досягти 1 мільярда користувачів до 2030 року. За інформацією шведської компанії, вона запропонує обмежений каталог музичних відео, включаючи хіти місцевих фаворитів та світових виконавців.

Ініціатива Spotify зіткнеться з конкуренцією з боку інших сервісів, які мають свої переваги. Приміром, YouTube дозволяє користувачам дивитися музичні відео безкоштовно.

До слова, недавно Spotify додав ще одну опцію підписки. Цього разу йдеться не про музику, а про прослуховування лише аудіокниг. Наразі підписка доступна в США та коштує $10 на місяць.