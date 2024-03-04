Spotify додав ще одну опцію підписки. Цього разу йдеться не про музику, а про прослуховування лише аудіокниг. Про це повідомляє Engadget.

Наразі підписка доступна в США та коштує $10 на місяць. За ці гроші користувачі Spotify можуть щомісячно прослуховувати 15 годин аудіокниг, обираючи з-поміж 200 тис. назв у бібліотеці.

Нагадаємо, що минулої осені Spotify подарував власникам підписки Premium 15 годин безплатного прослуховування аудіокниг на місяць. Тоді підписники отримали доступ до аудіокниг без додаткової плати.

Вартість преміум-підписки коштує $11 на місяць. Однак після запровадження цієї опції її порівняли з сервісом Audible, який за $8 на місяць не мав ліміту на прослуховування.

До слова, кількість активних щомісячних користувачів Spotify у IV кварталі 2023 року збільшилася на 23%, до 602 млн. Кількість передплатників Premium, на яких припадає левова частка доходів компанії, у цей період зросла на 15% – до 236 млн.