Сім’я Тупака Шакура готова подати до суду на репера Drake за використання голосу покійного виконавця у своєму треці. Адвокат Говард Кінг, який представляє інтереси спадщини Шакура, надіслав листа з вимогою припинити використання голосу репера, назвавши це “грубим порушенням публічності Тупака і законних прав спадщини”, повідомляє Engadget.

Представляючи сім’ю Шакура, Кінг закликав Дрейка видалили трек Taylor Made Freestyle, інакше він застосує всі юридичні засоби, щоб це сталося.

Така реакція викликана не тільки тим, що голос репера було використано без погодження, а ще й тим, в якому саме треці його було використано.

Taylor Made Freestyle присвячено багаторічній ворожнечі Дрейка з іншим репером Кендріком Ламаром, який є добрим другом сім’ї Шакура.

“Несанкціоноване, не менш жахливе використання голосу Тупака проти Кендріка Ламара…який не вчиняв нічого, окрім поваги до Тупака і його спадщини, публічно і приватно, посилює образу”, – написав Кінг.

Drake в Taylor Made Freestyle також використовував штучний інтелект для створення голосу Снуп Доґґа, але щодо цього коментарів ще не було.