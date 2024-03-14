Sony повідомила про нові ігри, які поповнять каталог для підписників у PS Plus Premium та PS Plus Extra з 19 березня.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Нова частина традиційного спортивного симулятора від 2K Games. Видання Кобі Браянта – це стандартне видання гри. У неї також є deluxe версія, яка називається Black Mamba Edition.

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Чи цікаво вам, як виглядала би тактична гра про команду супергероїв у всесвіті Marvel, якби її зробили Firaxis Games – розробники Civilization? Як Marvel’s Midnight Suns.

Resident Evil 3 Remake | PS4, PS5

Ремейк гри, яка свого часу задала стандарт для всього жанру survival horror.

LEGO DC Supervillains | PS4

Гра про найвідоміших злодіїв всесвіту DC. Ні, ми не про Suicide Squad.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Гра являє собою унікальне поєднання головоломок та епічного сюжету, який розгортається в Стародавній Індії.

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Тактичний симулятор найкривавішої та жорстокої варіації американського футболу з усіх можливих.

Super Neptunia RPG | PS4

Це jrpg про зіткнення 2D та 3D реальностей. Збирайте свою команду бойових дівчат та досліджуйте ніби вручну намальований світ.

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Переживіть історію Гоку в форматі action-rpg.

Також у межах PlayStation Premium | Classics стануть доступні: