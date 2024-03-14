Sony повідомила про нові ігри, які поповнять каталог для підписників у PS Plus Premium та PS Plus Extra з 19 березня.
NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5
Нова частина традиційного спортивного симулятора від 2K Games. Видання Кобі Браянта – це стандартне видання гри. У неї також є deluxe версія, яка називається Black Mamba Edition.
Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5
Чи цікаво вам, як виглядала би тактична гра про команду супергероїв у всесвіті Marvel, якби її зробили Firaxis Games – розробники Civilization? Як Marvel’s Midnight Suns.
Resident Evil 3 Remake | PS4, PS5
Ремейк гри, яка свого часу задала стандарт для всього жанру survival horror.
LEGO DC Supervillains | PS4
Гра про найвідоміших злодіїв всесвіту DC. Ні, ми не про Suicide Squad.
Mystic Pillars: Remastered | PS5
Гра являє собою унікальне поєднання головоломок та епічного сюжету, який розгортається в Стародавній Індії.
Blood Bowl 3 | PS4, PS5
Тактичний симулятор найкривавішої та жорстокої варіації американського футболу з усіх можливих.
Super Neptunia RPG | PS4
Це jrpg про зіткнення 2D та 3D реальностей. Збирайте свою команду бойових дівчат та досліджуйте ніби вручну намальований світ.
Dragon Ball Z: Kakarot | PS5
Переживіть історію Гоку в форматі action-rpg.
Також у межах PlayStation Premium | Classics стануть доступні:
- Jak and Daxter The Lost Frontier;
- Cool Boarders;
- Gods Eater Burst;
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy;
- JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R.
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