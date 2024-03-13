Українській аналітичний сервіс GameSensor опублікував статистику топ-25 за заробітком українських ігор, що вийшли у Steam у 2023 р.

Згідно з GameSensor, лише два українських проєкти заробили у Steam понад $1 млн у 2023 р. Це Ultimate Admiral: Dreadnoughts та Sherlock Holmes The Awakened. Треба зауважити, що Dreadnoughts вийшла у Дочасному доступі Steam ще у грудні 2021 р., у 2023 р. відбувся повноцінний реліз гри.

Ultimate Admiral: Dreadnoughts має Steam-рейтинг 71/100 та продажі на рівні 100-290 тис. копій. Продажі Sherlock Holmes The Awakened у Steam принаймні у два рази менше, зате Steam-рейтинг вище – 84/100.

Згідно з GameSensor, частка продажів цих двох проєктів становить 71,5% від загальної суми продажів топ-25 українських ігор за 2023 рік.

88% ігор з цих топ-25 мають повну або часткову українську локалізацію. Українське озвучення є лише у 24% ігор.

З повною аналітикою GameSensor можна ознайомитися за посиланням.