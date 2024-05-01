Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass на початку травня 2024 р.
Вже доступно:
Have A Nice Death (Cloud, Console, PC)
2D roguelike, де ви граєте за перевтомленого Смерть, чиї підлеглі розгулялися, зруйнувавши його плани на відпустку.
Незабаром у Game Pass
Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console, PC) – 2 травня
Відома пригодницька гра, що вийшла у 2013 р. і через рік отримала “ремастер” Definitive Edition — десята у глобальній серії Tomb Raider та перша у новітній трилогії Survivor.
Kona II: Brume (Cloud, Console, PC) – 7 травня
Сиквел інтерактивної пригодницької гри від першої особи, події якої відбуваються у шахтарському селищі на півночі Канади у 1970 р.
Little Kitty, Big City (Cloud, Console, PC) – 9 травня
Гра-пісочниця у відкритому світі про пригоди кошеня у великому місті. Little Kitty, Big City потрапляє до каталогу Xbox/PC Game Pass у день релізу.
Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC) – 14 травня
Класична пригодницька гра повертається до Game Pass. Судячи з усього, це не ремейк, що вийшов нещодавно, а оригінальна версія.
Крім того, Microsoft ще раз нагадує, що наприкінці квітня у каталозі Xbox/PC Game Pass та EA Play вже з’явилася Star Wars Jedi: Survivor та 2D-пазл The Rewinder, натхненний традиційним китайським фольклором.
Також звертаємо увагу, що 15 травня каталог залишать Eastern Exorcist, Eiyuden Chronicle Rising, Fuga: Melodies of Steel 2, Ghostlore, Just Cause 4 Reloaded, Norco, SD Gundam Battle Alliance та Supraland Six Inches Under.
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