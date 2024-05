Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass на початку травня 2024 р.

Вже доступно:

Have A Nice Death (Cloud, Console, PC)

2D roguelike, де ви граєте за перевтомленого Смерть, чиї підлеглі розгулялися, зруйнувавши його плани на відпустку.

Незабаром у Game Pass

Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console, PC) – 2 травня

Відома пригодницька гра, що вийшла у 2013 р. і через рік отримала “ремастер” Definitive Edition — десята у глобальній серії Tomb Raider та перша у новітній трилогії Survivor.

Kona II: Brume (Cloud, Console, PC) – 7 травня

Сиквел інтерактивної пригодницької гри від першої особи, події якої відбуваються у шахтарському селищі на півночі Канади у 1970 р.



Little Kitty, Big City (Cloud, Console, PC) – 9 травня

Гра-пісочниця у відкритому світі про пригоди кошеня у великому місті. Little Kitty, Big City потрапляє до каталогу Xbox/PC Game Pass у день релізу.



Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC) – 14 травня

Класична пригодницька гра повертається до Game Pass. Судячи з усього, це не ремейк, що вийшов нещодавно, а оригінальна версія.

Крім того, Microsoft ще раз нагадує, що наприкінці квітня у каталозі Xbox/PC Game Pass та EA Play вже з’явилася Star Wars Jedi: Survivor та 2D-пазл The Rewinder, натхненний традиційним китайським фольклором.

Також звертаємо увагу, що 15 травня каталог залишать Eastern Exorcist, Eiyuden Chronicle Rising, Fuga: Melodies of Steel 2, Ghostlore, Just Cause 4 Reloaded, Norco, SD Gundam Battle Alliance та Supraland Six Inches Under.