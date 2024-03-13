Ніл Янг повертається на Spotify після бойкоту платформи, який тривав понад два роки. Про це повідомляє Engadget із посиланням на рок-ветерана.

Музикант залишив стримінгову платформу після того, як вона відмовилася видаляти подкасти Джо Рогана з дезінформацією про вакцини. Ніл Янг зажадав, щоб його пісні було видалено з сервісу, бо лише так він може висловити протест проти брехливої ​​інформації про вакцину проти COVID-19, яку розповсюджував подкастер.

Очевидно, керівництво сервісу підрахувало фінансовий прибуток від обох «виконавців» і стало на бік Джо Рогана. У Spotify погодилися на вимогу Ніла Янга про видалення пісень.

Згодом до рок-легенди приєдналися інші музиканти, автори та ведучі подкастів. Зрештою керівництво Spotify опублікувало для творців контенту нові правила для регулювання висловлювань про вакцинацію.

Крім того, подкасти зі згадкою COVID-19 почали позначати особливою міткою виносити в спеціальний розділ. Там зібрали інформацію про вакцинацію, яка була заснована а доказовій медицині.

Тепер Ніл Янг повертається на Spotify та пояснює своє рішення тим, що подкаст Джо Рогана більше не є ексклюзивним на Spotify.