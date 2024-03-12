Ось він, рекордсмен кола Нюрбургрін із часом 7 хв. 07,55 секунд, а тепер ще й рекордсмен траси Лагуна Сека (1 хв. 27,87 секунди). Це – нова та найбільш екстремальна версія Porsche Taycan, яка отримала позначення Turbo GT.

А разом із цим – електромобіль отримав суттєві доопрацювання. По-перше, змінену аеродинаміку для збільшення притискної сили, напів слікові шини та 21-дюймові диски, карбонові гальма PCCB, підвіску Active Ride із можливостями налаштування. Дещо з цього переліку доступне як опція й для звичайних версій моделі, однак Porsche Taycan Turbo GT отримав все «за замовчуванням». Крім того, комплекс доопрацювань дозволив полегшити електромобіль на 75 кг.

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По-друге, седан Porsche Taycan Turbo GT виділяється більш потужними електромоторами та інвертором живлення, що тепер може працювати зі струмом до 900 Ампер проти 600 Ампер максимум в інших версіях Porsche Taycan. Результатом стало зростання потужності до 580 кВт (789 к.с.), що може бути збільшена в режимі Launch Control до 760 кВт (1034 к.с.) або навіть до 815 кВт – тобто 1108 «коней». Щоправда, остання можливість доступна лише на дві секунди. При цьому акумулятора на 105 кВт⋅год. має вистачати для пробігу до 555 км.

По-третє, для моделі Porsche Taycan Turbo GT як опція пропонується пакет Weissach: велике стаціонарне заднє анти-крило, демонтаж заднього ряду сидінь та встановлення панелі-заглушки, а також додаткове полегшення ще на 70 кг.

Результатом є можливість прискорення 0-100 км/год. за 2,2-2,3 секунди та максимальна швидкість 290 або навіть 305 км/год. – найкращі швидкісні показники, звісно, демонструє версія Porsche Taycan Turbo GT Weissach. До речі, неймовірна щедрість для Porsche: пакет Weissach пропонується як опція, але безкоштовна. Хоча вартість Porsche Taycan Turbo GT й так чимала – від 240 тисяч євро.