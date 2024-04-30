Автомобіль CUPRA Formentor від початку вийшов дуже цікавим: він став першою самостійною моделлю компанії CUPRA, вдало поєднав два типи кузова – хетчбек та кросовер, а також запропонував динамічний молодіжний дизайн.

Й ось тепер оновлення принесло ще більше оригінальних рис та цікавих деталей дизайну – наприклад, оновлений автомобіль CUPRA Formentor отримав новий ніс, який нагадує акулу. Крім того, повністю змінилась оптика: попереду встановлені трикутні фари з такими ж трикутними LED-елементами, позаду з’явилися нові ліхтарі та логотип із підсвічуванням.

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Гамма версій включає бензинові та дизельні двигуни потужністю 150-333 к.с., варіанти з “механікою” або “автоматом” та переднім або повним приводом. Початкові варіанти залишилися майже незмінними: бензиновий 1,5-літровий двигун TSI та 2-літровий турбодизель TDI, обидва на 150 к.с. потужності. Також передбачені більш потужні варіанти з 2-літровим бензиновим двигуном TSI на 204 к.с. або навіть 265 к.с. у виконанні VZ з переднім приводом.

Старша версія VZ пропонує куди більш цікаву техніку: форсований 2-літровий двигун TSI на 333 к.с., повний привод з активним заднім диференціалом та системою перерозподілу крутного моменту між колесами, більш потужні гальма.

Крім того, оновлений автомобіль CUPRA Formentor може запропонувати два PHEV-гібриди eHybrid на основі 1,5-літрового бензинового мотору та електродвигуна: стандартний варіант на 204 к.с. або спортивний VZ з потужністю 272 к.с. та більш потужними гальмами. В будь-якому випадку – гібриди мають акумулятор ємністю 19,7 кВт⋅год., чого має вистачати приблизно на 100 км електричного пробігу.

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Нарешті, також змінився й салон. Вже від початку існування моделі CUPRA Formentor салон виділявся спортивними сидіннями, цифровою панеллю приладів, центральним сенсорним екраном. Так ось – розмір останнього було збільшено (до 12,9 дюймів), цифрова панель приладів отримала оновлений дизайн, для покриття сидінь використовуються перероблені матеріали. Крім того, додалася нова аудіо система, розроблена у партнерстві з Sennheiser.

Паралельно з автомобілем CUPRA Formentor схожим чином оновилися також й автомобілі CUPRA Leon та CUPRA Leon Sportstourer. Продажі всіх цих новинок в Європі стартують вже незабаром, після чого їх можна очікувати й в Україні.