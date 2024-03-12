Motorola представила нові бюджетні смартфони Moto G Power 5G та Moto G 5G 2024, про це пише The Verge. Обидві моделі нарешті матимуть NFC і вони поставляються із тильними панелями зі шкірозамінника.

Також смартфони матимуть слот для карт пам’яті microSD і вбудований роз’єм для навушників – зручні функції, від яких більшість виробників відмовилися багато років тому.

G Power 5G також вперше включає бездротову зарядку. Ціна на Moto G 5G в США стартує від $199, а на Moto G Power 5G – від $299.

Дорожчий Moto G Power оснащений 6,7-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 120 Гц.

Він використовує чипсет середнього класу MediaTek Dimensity 7020 із 8 ГБ оперативної пам’яті, а задніх камер всього дві: 50-мегапіксельна основна з оптичною стабілізацією і 8-мегапіксельна надширококутна з автофокусом для макро.

G Power підтримує дротову зарядку потужністю до 30 Вт, хоча для досягнення такої швидкості вам доведеться придбати окремий зарядний пристрій. Бездротова зарядка підтримується потужністю до 15 Вт.

На обох смартфонах буде встановлений акумулятор ємністю 5 000 мА•год.

Дешевший Moto G 5G матиме чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 з 4 ГБ оперативної пам’яті та оснащений 6,6-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю 720p, також з частотою оновлення 120 Гц.

Камери — 50-мегапіксельна і 2-мегапіксельна для макро. Дротова зарядка — 18 Вт.