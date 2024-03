Embracer Group продає Saber Interactive групі приватних інвесторів за $500 мільйонів. Про це інформує Bloomberg.

Про угоду повідомила знайома зі справою людина, проте подробиць щодо покупців Saber немає. Жодна з компаній не прокоментувала ситуацію.

Також відомо, що Saber планує продовжити роботу над багатостраждальним римейком Star Wars: Knights of the Old Republic, яким донедавна займалася студія Aspyr.

Варто зазначити, що Embracer Group придбала Saber Interactive лише у 2020 році за $525 мільйонів. Зараз компанія, в якій працює близько 3500 людей, перейде у руки приватних інвесторів, які, цілком ймовірно, можуть бути пов’язані з росією.

Доля 4A Games, української студії, яка входить до Saber Interactive, зараз залишається невідомою. Ймовірніше за все, студія також входить в цю угоду, проте поки жодних подробиць немає.